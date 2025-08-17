53 perce
Három tolvaj járhatott egy győri ékszerüzletben
Együtt sokat tehetünk a bolti lopások, rablások megelőzéséért s a tolvajok ellen. Tolvajok járhattak az egyik győri bevásárlóközpontban.
Az elmúlt héten tanulságos eset történt Győr egyik bevásárlóközpontjában: három különös viselkedésű férfi - valószínűleg tolvajok - tért be az egyik ékszerüzletbe, ahol abban az időben egy női alkalmazott tartózkodott. Amint az üzlet férfi személyzete is megérkezett a helyiségbe, a „látogatók” azonnal távoztak. A történések ezúttal nem igényeltek további intézkedést, ám mégis felzaklatták, fokozottabb óvatosságra intették a személyzetet. A hasonló veszélyhelyzetek kezeléséről, a kereskedelmi egységek alapvető biztonságáról bűnmegelőzési szakértőt kérdeztünk.
Mikor támadnak a tolvajok?
Számos olyan rablási ügyet vizsgáltunk, amelyben a bűnözők előre megfigyelték célpontjaikat, és a legkedvezőbb pillanatban csaptak le
– mondta lapunknak Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.
– A rendőrségi statisztikák szerint több tényező növelheti a kockázatot: ilyen például a záróra környéki időszak, amely különösen veszélyes a napi bevétel felhalmozódása miatt. A non-stop boltoknál a kora reggeli és a késő esti órák számítanak kritikusnak. A forgalmas, központi helyeken működő üzletek (ilyenek a plázák) sem érezhetik magukat biztonságban, hiszen a nagyobb bevétel mellett a menekülési lehetőség is kedvezőbb az elkövetők számára.
A szakértő hozzátette, hogy tapasztalataik szerint azok az üzletek, ahol nincs biztonságtechnikai védelem, jóval nagyobb eséllyel válnak célponttá. Az is elgondolkodtató, hogy az esetek jelentős többségében egy női alkalmazott volt jelen az adott kereskedelmi egységben.
Megelőzés – Alapvető biztonsági tippek
A védekezés kulcsa – mint a bűnesetek többségében – itt is a megelőzés és a látható biztonsági intézkedések
– folytatta Szabó Csaba rendőr őrnagy.
– A kereskedelmi egységekben érdemes távfelügyeletbe kötött riasztórendszert telepíteni, amely azonnal jelzi a támadást az adott vagyonvédelmi cég diszpécserének. További lehetőség a látható kamerarendszer beépítése, amely sok esetben visszatartó erőt jelent, illetve segítheti az elkövetők azonosítását. Az időzáras széfek használata szintén bevált módszer: így a támadó csak a kassza tartalmát, a váltópénzt viheti el.
A bűnmegelőzési szakember hozzátette, hogy kamerarendszer elhelyezése esetén ügyelni kell a megfelelő látómező beállítására, illetve a látómezőt kitakaró akadályok megszüntetésére.
A személyzet szerepe döntő lehet a megelőzésben
A rendőrségi szakértő hozzátette, hogy az üzletben tartózkodó munkatársak többnyire az első védelmi vonalat jelentik. Fontos, hogy figyeljék (kiszűrjék) a gyanúsan viselkedő személyeket, figyeljék mozgásukat, jegyezzék meg külsejüket, ruházatukat.
Gyanús lehet, ha valaki zavartan viselkedik, észlelhetően konkrét cél nélkül érkezik az üzletbe, viselkedése és öltözéke eltér a megszokottól
– magyarázta Szabó Csaba.
– A gyanús jelenségről a lehető leghamarabb értesítsék a munkahelyi vezetőt – ha van, a biztonsági szolgálatot – a helyi rendőrséget, polgárőrséget. Gyengülő vásárlói forgalom (nyitás, zárás, ebédidő) idején lehetőleg ne hagyják magukra kollégájukat, sőt, fokozzák éberségüket. A nagyobb összegű készpénz kezelését minden esetben végezzék a vásárlói forgalomtól elzárt helyen. Amennyiben van az üzletben biztonsági őr, a szükséges mértékig ismerjék meg a munkakörét. Alakítsák ki és hangolják össze a külső szemlélő számára nem észlelhető vészjelzéseiket. Ez minden esetben növeli a munkatársak biztonságérzetét is.
Mi a teendő rablás, rablási kísérlet közben?
– A rendőrségi alapszabály mindannyiunkra érvényes: az emberi élet minden pénznél értékesebb – magyarázta a bűnmegelőzési szakember.
- – A támadó rendszerint feszült állapotban van,
- cselekvése kiszámíthatatlan,
- ezért minden mozdulatunkat meg kell fontolni.
Fontos, hogy kövessük az utasításait, kerüljük a hirtelen mozdulatokat. Ha biztonságosan lehetséges, indítsuk be a riasztót.
A rendőr őrnagy hozzátette, hasznos, ha közben megfigyeljük a támadó külsejét, ruházatát, fegyverét, esetleges különleges ismertetőjegyeit, valamint a menekülési útvonalát. A rabló távozása után azonnal zárjuk be az ajtókat, hívjuk a 112-t, és ne változtassuk meg a helyszínt.
A tudatos felkészülés, a korszerű biztonságtechnikai eszközök használata, a munkatársak ébersége, helyes cselekvése és embertársaink felelős magatartása együtt képes lehet megelőzni a kereskedelmi egységek ellen elkövetett bűncselekményeket.