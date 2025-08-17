Három tolvaj járhatott egy győri ékszerüzletben

Az elmúlt héten tanulságos eset történt Győr egyik bevásárlóközpontjában: három különös viselkedésű férfi - valószínűleg tolvajok - tért be az egyik ékszerüzletbe, ahol abban az időben egy női alkalmazott tartózkodott. Amint az üzlet férfi személyzete is megérkezett a helyiségbe, a „látogatók” azonnal távoztak. A történések ezúttal nem igényeltek további intézkedést, ám mégis felzaklatták, fokozottabb óvatosságra intették a személyzetet. A hasonló veszélyhelyzetek kezeléséről, a kereskedelmi egységek alapvető biztonságáról bűnmegelőzési szakértőt kérdeztünk.

Mikor támadnak a tolvajok?

Számos olyan rablási ügyet vizsgáltunk, amelyben a bűnözők előre megfigyelték célpontjaikat, és a legkedvezőbb pillanatban csaptak le

– mondta lapunknak Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

– A rendőrségi statisztikák szerint több tényező növelheti a kockázatot: ilyen például a záróra környéki időszak, amely különösen veszélyes a napi bevétel felhalmozódása miatt. A non-stop boltoknál a kora reggeli és a késő esti órák számítanak kritikusnak. A forgalmas, központi helyeken működő üzletek (ilyenek a plázák) sem érezhetik magukat biztonságban, hiszen a nagyobb bevétel mellett a menekülési lehetőség is kedvezőbb az elkövetők számára.

A szakértő hozzátette, hogy tapasztalataik szerint azok az üzletek, ahol nincs biztonságtechnikai védelem, jóval nagyobb eséllyel válnak célponttá. Az is elgondolkodtató, hogy az esetek jelentős többségében egy női alkalmazott volt jelen az adott kereskedelmi egységben.

Megelőzés – Alapvető biztonsági tippek

A védekezés kulcsa – mint a bűnesetek többségében – itt is a megelőzés és a látható biztonsági intézkedések

– folytatta Szabó Csaba rendőr őrnagy.

– A kereskedelmi egységekben érdemes távfelügyeletbe kötött riasztórendszert telepíteni, amely azonnal jelzi a támadást az adott vagyonvédelmi cég diszpécserének. További lehetőség a látható kamerarendszer beépítése, amely sok esetben visszatartó erőt jelent, illetve segítheti az elkövetők azonosítását. Az időzáras széfek használata szintén bevált módszer: így a támadó csak a kassza tartalmát, a váltópénzt viheti el.