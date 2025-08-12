A csatornában kötött ki egy terepjáró, nem messze a Fertő-tótól

Szombaton hajnalban egy jármű mentéséhez riasztották a barátudvari és a gálosi tűzoltókat a Golser-csatornán, Ausztriában.

Csatornában kötött ki a terepjáró. Forrás: Freiwillige Feuerwehr Gols közösségi oldala

Eddig ismeretlen okokból a terepjáró belecsúszott a csatornába, a sofőr nem tudott kijönni járművével a vízből.

Miután sikerült megfordítani a terepjárót, kötél segítségével ki tudták húzni a csatornából. A járművet ezt követően biztonságosan elhelyezték.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Gols közösségi oldala

3 járművel és 20 fővel nagyjából 60 percig tartott a mentés - tette közzé a Gálosi Tűzoltóság közösségi oldalán.