Szokatlan mentés

8 órája

A csatornában kötött ki egy terepjáró, nem messze a Fertő-tótól

Járművet mentettek Burgenlandban, nem messze a magyar határtól.

Kisalföld.hu

Szombaton hajnalban egy jármű mentéséhez riasztották a barátudvari és a gálosi tűzoltókat a Golser-csatornán, Ausztriában. 

terepjáró
Csatornában kötött ki a terepjáró. Forrás: Freiwillige Feuerwehr Gols közösségi oldala

Eddig ismeretlen okokból a terepjáró belecsúszott a csatornába, a sofőr nem tudott kijönni járművével a vízből.

Miután sikerült megfordítani a terepjárót, kötél segítségével ki tudták húzni a csatornából. A járművet ezt követően biztonságosan elhelyezték.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Gols közösségi oldala

3 járművel és 20 fővel nagyjából 60 percig tartott a mentés - tette közzé a Gálosi Tűzoltóság közösségi oldalán.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Gols közösségi oldala

 

 

