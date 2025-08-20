augusztus 20., szerda

Siettek a bajba jutottakhoz

1 órája

A szanyi önkéntes tűzoltók értek elsőnek a balesethez, elsősegélyben részesítették a sérülteket

Címkék#segítség#Önkéntes Tűzoltó Egyesület#szanyi baleset#Szany#elsősegély

Vasárnap délben siettek egy balesethez a szanyi önkéntes tűzoltók. Hárman sérültek meg, őket a szanyi önkéntes tűzoltók a mentők kiérkezéséig elsősegélyben részesítették.

Kisalföld.hu

Baleset történt Szanyban, vasárnap, nem sokkal tizenkét óra előtt, amihez a szanyi önkéntes tűzoltók értek ki elsőként. Az esetről a kisalfold.hu is hírt adott. A szanyi önkéntes tűzoltók is a helyszínre vonultak és közösségi oldalukon beszámoltak a tapasztaltakról.

Balesethez vonultak a szanyi önkéntes tűzoltók.
A szanyi önkéntes tűzoltók értek először a balesetez. Fotó: Szanyi önkéntesek

Vonultak a szanyi önkéntes tűzoltók

Eszerint a riasztást követő pár percen belül, hét fővel érkeztek a balesethez. A jelzett helyen egy kapubeállón álló autóba rohant bele egy másik jármű. Kiérkezésükig az autóban utazó három személy a gépjárművet elhagyta, kisebb sérülésekre panaszkodtak. Őket a mentőszolgálat kiérkezéséig elsősegélyben részesítették a szanyi tűzoltók. 

A személygépkocsikat áramtalanították és tűzoltói irányítás mellett félpályán haladt a forgalom. A kiérkező csornai hivatásos egységgel a helyszínelés megkezdéséig a helyszínt biztosították. A mentőszolgálat három személyt könnyű sérülésekkel kórházba szállított. 

"Szerencsére az álló gépjárműben nem tartózkodott senki. A helyszínt a rendőrség részére átadtuk és az egységek bevonultak állomáshelyükre. Istennek dicsőség egymásnak segítség"-zárta a beszámolót az önkéntes egyesület. További fotók itt.

 

