A hősök köztünk járnak – Életet mentett a szabadnapos tűzoltó

"Szabó Marcell tűzoltó őrmester szabadnapján, vasárnap dél körül éppen a családjával tartott ebédelni, amikor lakhelyén, egy Győrhöz közeli településen arra lett figyelmes, hogy több ember igyekszik egy férfit kihúzni az út menti árokból. Természetesen megállt az autójával, és azonnal a bajbajutott segítségére sietett. Odament a balesetet szenvedett, életjeleket nem adó emberhez" – írja posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy

Szabó Marcell tűzoltó őrmester segített, amiben csak tudott

A helyszínen lévők ekkorra már értesítették a mentőket, és megkezdték az újraélesztést. Marci azonnal átvette a stafétát, és a mentők kiérkezéséig folyamatosan alkalmazta a mellkaskompressziót, miközben vonalban maradt a mentésirányítás diszpécserével. A mentőszolgálat munkatársainak kiérkezése után is segített, amiben csak tudott. A közösen végzett erőfeszítésnek köszönhetően a sérült ember keringése helyreállt, stabilizálták az állapotát, majd a győri kórházba szállították" – áll a cikkben.

Szabó Marcell tűzoltó őrmester 2017 óta tűzoltó, 2018-tól a győri hivatásos tűzoltó-parancsnokságot erősíti.

"Marci a mindig ott van, ahol kell típusú tűzoltó, legyen szó szakmai vagy tűzoltósport versenyekről, a gyerekprogramokon át a legbonyolultabb beavatkozásokig, például az emlékezetes elefántmentésig" – jellemezték kollégái a hős tűzoltót.