Húsbolti eladó sikkasztott, több milliós kárt okozott

A vádirat szerint a jelenleg 45 éves nő húsbolti eladóként dolgozott a sértetti cégnek. Feladata volt a beszállított áruk átvétele, bevételezése, és időszakos leltárkészítés is.

A terhelt e feladatai során 2022 tavasztól nyár végéig a beszállított termékek egy részét nem a szállítólevélen szereplő valós mennyiségnek megfelelően vitte fel a készletező programban, hanem annál kevesebbet írt be, a különbözetet pedig eltulajdonította.

Az elkövető ezzel a módszerrel hat hónap alatt több mint 4 millió Ft kárt okozott a munkáltatójának.

Az ügyészség a terheltet minősített sikkasztás bűntettével vádolta meg, vele szemben akár öt évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a sértett által előterjesztett polgári jogi igényt is érdemben bírálja el.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.