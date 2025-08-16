Lottóláz
1 órája
Senki se találta telibe az ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki
Forrás: boon.hu
Nyerőszámok az Ötöslottón:
- 6 (hat)
- 23 (huszonhárom)
- 39 (harminckilenc)
- 59 (ötvenkilenc)
- 61 (hatvanegy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt.
4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;
3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;
2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.
Joker: 365348
