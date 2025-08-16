augusztus 16., szombat

Lottóláz

1 órája

Senki se találta telibe az ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat

Címkék#Szerencsejáték Zrt#nyeremény#lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki

Kisalföld.hu
Senki se találta telibe az ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat

Forrás: boon.hu

Nyerőszámok az Ötöslottón:

  • 6 (hat)
  • 23 (huszonhárom)
  • 39 (harminckilenc)
  • 59 (ötvenkilenc)
  • 61 (hatvanegy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt.

4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;

3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;

2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.

Joker: 365348

 

