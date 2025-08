Mi már tudjuk, mire utaznak a rendőrök a héten

A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Sebességellenőrzés szerte az országban - Sebességet mér egy rendőr Budapesten, a Kacsóh Pongrác úton 2025. augusztus 4-én. A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez a gyorshajtók kiszűrése érdekében.

Fotó: Balogh Zoltán (MTI)

Sebességellenőrzés - Bevetik az összes traffipaxot

A rendőrség gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - hívták fel a figyelmet.

Az akció során az összes traffipaxot bevetik a rendőrök.