Nem az első a hétvégén

2 órája

Ráfutásos baleset az M1-esen

Továbbra sem zökkenőmentes a haladás a sztrádán.

Ráfutásos baleset az M1-esen

Két autó ráfutásos balesetet szenvedett az M1 országhatár felé vezető oldalán a 109 km-nél. A belső sáv zárva, a műszaki mentés folyamatban. A torlódás 5 km az országhatár irányába – írja az Útinform.

