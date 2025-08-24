Nem az első a hétvégén
2 órája
Ráfutásos baleset az M1-esen
Továbbra sem zökkenőmentes a haladás a sztrádán.
Két autó ráfutásos balesetet szenvedett az M1 országhatár felé vezető oldalán a 109 km-nél. A belső sáv zárva, a műszaki mentés folyamatban. A torlódás 5 km az országhatár irányába – írja az Útinform.
