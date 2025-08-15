augusztus 15., péntek

Közlekedés

6 órája

Óvatosan közlekedjenek! Péntek délután több baleset is történt az M1-esen

Ahogy korábbi cikkeinkben is felhívtuk a figyelmet arra, hogy nemcsak a hideg, jeges időjárás, de a perzselő meleg is komoly veszélyhelyzeteket tartogat a közlekedésben részt vevők számárára, péntek délután már több balesettel is dolga volt a rendőrségnek, mutatjuk merre.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán, Budapest felé, Lébény térségében három személyautó karambolozott. A 146-os km-nél a belső sávot lezárták. 3-4 km hosszan kell torlódásban araszolgatni - írta az utinform.hu.

Baleset történt az M1 főváros felé vezető oldalán a 53-as km-nél. A torlódás meghaladja az 5 km-t - írta az MKIF.

 

