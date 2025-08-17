Parkoló autóba hajtott egy kocsi Szanyban

Parkoló gépkocsiba ütközött egy személyautó Szanyon, a Béke utca és a Rákóczi utca találkozása közelében. A csornai hivatásos és a szanyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett haladt a forgalom - írta a katasztrófavédelem.