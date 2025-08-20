Óvatosan a vízen és a vízparton!

A rendőrök a nyári időszakban nemcsak a szárazföldön de a vízen is egyaránt megtalálhatóak, hogy ellenőrzéseikkel segítsék elő a megyei folyókon csónakázók, a horgászok, illetve a fürdőzők biztonságát. A nyári idényben a vízi és vízparti szabályok betartására, valamint prevenciós célzattal a parton hagyott értékek védelmére kiemelt figyelmet fordítanak.

Forrás:police.hu

A rendőrség a nyári idényben az alábbiakra hívja fel a csónakázók és fürdőzők figyelmét:

Vízi járművet csak az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Vízi járműben tartózkodó, úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá a vízi sporteszközökön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

A menetben lévő csónakban tartózkodóknak – a csóváló evezést, a csáklyázást, vagy más munkát végző személyt kivéve, tilos állni.

A zavartalan nyári pihenés érdekében – az áldozattá válás megelőzése jegyében – az alábbi tanácsok megfogadását javasolják:

Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést vigye magával.

A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgyakat, ékszereket, bankkártyát, iratokat hagyja otthon, vagy biztonságos helyen.

Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a strandra.

Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket!

Járművét mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha ne hagyjon látható helyen az utastérben, ezeket inkább a csomagtartóban helyezze el!

Elutazásakor lakása ablakait, ajtajait, a kerítés kapuját mindig zárja be, nyaralásáról ne tegyen közzé fényképfelvételeket az online felületeken!

Amennyiben baleset történik, illetve áldozattá válik, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

- írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.