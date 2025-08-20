augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajmegelőzés

2 órája

Óvatosan a vízen és a vízparton!

Címkék#jó tanácsok#vízirendészet#ellenőrzés#rendőrség

A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai a Mosoni-Dunán és a Rábán ellenőrzik a vízirendészeti és fürdőzési szabályok betartását, prevenciós munkatársaik pedig bűnmegelőzési tanácsokkal látták el a nyaralókat.

Kisalföld.hu

A rendőrök a nyári időszakban nemcsak a szárazföldön de a vízen is egyaránt megtalálhatóak, hogy ellenőrzéseikkel segítsék elő a megyei folyókon csónakázók, a horgászok, illetve a fürdőzők biztonságát. A nyári idényben a vízi és vízparti szabályok betartására, valamint prevenciós célzattal a parton hagyott értékek védelmére kiemelt figyelmet fordítanak.

Forrás:police.hu

A rendőrség a nyári idényben az alábbiakra hívja fel a csónakázók és fürdőzők figyelmét:

  • Vízi járművet csak az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
  • Vízi járműben tartózkodó, úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá a vízi sporteszközökön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.
  • A menetben lévő csónakban tartózkodóknak – a csóváló evezést, a csáklyázást, vagy más munkát végző személyt kivéve, tilos állni.

A zavartalan nyári pihenés érdekében – az áldozattá válás megelőzése jegyében – az alábbi tanácsok megfogadását javasolják:

  • Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést vigye magával.
  • A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgyakat, ékszereket, bankkártyát, iratokat hagyja otthon, vagy biztonságos helyen.
  • Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a strandra.
  • Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket!
  • Járművét mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha ne hagyjon látható helyen az utastérben, ezeket inkább a csomagtartóban helyezze el!
  • Elutazásakor lakása ablakait, ajtajait, a kerítés kapuját mindig zárja be, nyaralásáról ne tegyen közzé fényképfelvételeket az online felületeken!

Amennyiben baleset történik, illetve áldozattá válik, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

- írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu