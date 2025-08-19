Baleset
2 órája
Összeütközött két személyautó az M1-esen
Forgalomkorlátozásra kell számítani.
Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya 140-es kilométerénél, a Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Mosonszentmiklós térségében. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.
