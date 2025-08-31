Összeütközött két autó Győrben a Külső Veszprémi úton

Két gépkocsi ütközött össze Győrben, a Külső Veszprémi úton, a vasúti árjáróban. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyeket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a mentők is kiérkeztek - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu