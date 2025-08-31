Baleset
2 órája
Összeütközött két autó Győrben a Külső Veszprémi úton
A tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.
Két gépkocsi ütközött össze Győrben, a Külső Veszprémi úton, a vasúti árjáróban. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyeket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a mentők is kiérkeztek - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
