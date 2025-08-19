augusztus 19., kedd

Baleset

1 órája

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Győrben

Forgalmi akadály az úton.

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Győrben

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a Fehérvári úton, azaz a 81-es főúton, a Mészáros Lőrinc utca közelében, Győrben. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a személyautót. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – írja a Katasztrófavédelem.

