Vállon szúrta a kalauzt, mert leszállította a vonatról

A vádirat szerint a jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A nemzetközi vonat jegyvizsgálója és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította fel, mivel nem volt hajlandó menetjegyet vásárolni. A férfi viszont a közfeladatot ellátó személyekkel szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket. Hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonatot fenntartva és késést okozva ezzel.

Nemzetközi vonaton szúrta vállon az egyik kalauzt a támadó jegy nélküli férfi Győrben. Fotó: Magyarics Zoltán/illusztráció

Nemzetközi vonat a támadás miatt késett

Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló kitöltötte a büntetést, a férfi hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta. Ezután az elkövető a peronon maradt, a vonat továbbindult, a jegyvizsgáló azonban utólag kórházba került. A sebét kitisztították és összevarrták. A férfi visszaesőnek minősül, az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben érdemi döntést a Győri Járásbíróság fog hozni.