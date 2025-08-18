augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Vállon szúrta a kalauzt, mert leszállította a vonatról

Címkék#Győr#vonat#vádirat#peron#jegy#Németország#erőszak

A Győri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. Az elkövető fenyegetőzött az egyik nemzetközi vonat jegyvizsgálóival, majd egyiküket vállon szúrta.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A nemzetközi vonat jegyvizsgálója és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította fel, mivel nem volt hajlandó menetjegyet vásárolni. A férfi viszont a közfeladatot ellátó személyekkel szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket. Hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonatot fenntartva és késést okozva ezzel.

nemzetközi vonat
Nemzetközi vonaton szúrta vállon az egyik kalauzt a támadó jegy nélküli férfi Győrben. Fotó: Magyarics Zoltán/illusztráció

Nemzetközi vonat a támadás miatt késett

Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló kitöltötte a büntetést, a férfi  hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta. Ezután az elkövető a peronon maradt, a vonat továbbindult, a jegyvizsgáló azonban utólag kórházba került. A sebét kitisztították és összevarrták. A férfi visszaesőnek minősül, az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben érdemi döntést a Győri Járásbíróság fog hozni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu