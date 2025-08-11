Négy autó ütközött össze a 81-es főúton - Olaj folyt az útra

Egymásba hajtott négy személykocsi a 81-es főút 75-76-os kilométere között, Töltéstava közelében. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az egyik járműből olaj folyt az útra, ezért a közútkezelőt is a helyszínre várják – írja a Katasztrófavédelem.