Baleset Kapuváron
1 órája
A Petőfi utca sarkán baleset történt óvatosan arrafelé, motor és autó a karambolban
Motoros és személyautó karambolozott hétfőn este Kapuváron. A Petőfi utcában történt a baleset.
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kapuváron hétfőn este hat óra körül. A 85-ös főút Szent István király utcai szakasza és a Petőfi Sándor utca sarkán történt a baleset. Az ütközés következtében egy beton villanyoszlop is károsodott. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, valamint az áramszolgáltató szakembereinek értesítését kérték a villanyoszlop miatt. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.
