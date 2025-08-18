augusztus 18., hétfő

Baleset Kapuváron

1 órája

A Petőfi utca sarkán baleset történt óvatosan arrafelé, motor és autó a karambolban

Motoros és személyautó karambolozott hétfőn este Kapuváron. A Petőfi utcában történt a baleset.

Kisalföld.hu
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kapuváron hétfőn este hat óra körül. A 85-ös főút Szent István király utcai szakasza és a Petőfi Sándor utca sarkán történt a baleset. Az ütközés következtében egy beton villanyoszlop is károsodott. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, valamint az áramszolgáltató szakembereinek értesítését kérték a villanyoszlop miatt. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Egy autó és egy motor ütközött Kapuváron.

 

 

