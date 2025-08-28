augusztus 28., csütörtök

Kábítószert is fogyasztott

1 órája

Megpróbált eliszkolni a rendőrök elől az ámokfutó Győrben

Augusztus 20-án, kora délután figyeltek fel a járőrök egy Opel Astrára Győrben, a Lepke utcában.

Kisalföld.hu
Megpróbált eliszkolni a rendőrök elől az ámokfutó Győrben

Augusztus 20-án 13 óra körül figyeltek fel a járőrök egy Opel Astrára Győrben, a Lepke utcában. Megkülönböztető fény- és hangjelzéssel megállásra szólították fel az autót, azonban a sofőr Győr-Szabadhegy városrész több utcáját érintve próbált eliszkolni a rendőrök elől – írja a police.hu.

Végül a Levendula utcában intézkedtek vele, és nyilvánvalóvá vált menekülésének oka: a Győri Járási Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, illetve mielőtt kocsiba ült volna, kábítószert fogyasztott.

A rendőrök elfogták a fiatalembert, és előállították a helyi rendőrkapitányságra, drogtesztet végeztek vele szemben, amely amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott.

A nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a helyi férfit.

 

