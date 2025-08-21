Megkéseltek egy férfit Mosonmagyaróváron, az augusztus 20-i koncert idején

Szemtanúk arra figyeltek fel, hogy a koncert helyszínén, a tömegtől távolabb, a Szent István úton dulakodás alakult ki, majd megjelentek a rendőrök. Letepertek valakit, majd mentő is érkeztek. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályán megtudtuk, késelés történt.

A rendőrségre augusztus 20-án 22 óra 13 perckor érkezett bejelentés, hogy Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton tartott rendezvényen egy férfit megszúrtak.

A kiérkező kollégáik megállapították, hogy két helyi férfi szóváltásba keveredett egymással, majd egyikük egy késsel megvágta a sértettet, aki könnyebben megsérült - kaptuk a rendőrségtől a tájékoztatást.

A rendőrök az 53 éves elkövetőt elfogták, ellene a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárást indított.

A mentőautó Győr felé indult el az áldozattal. Az országos mentőszolgálatnak is elküldtük kérdéseinket. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Az Országos Mentőszolgálatot nem riasztották, információink szerint a sérültet a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el.

