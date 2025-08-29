augusztus 29., péntek

Felelőtlen magatartás

37 perce

Életveszélyes tréfát követtek el Bősárkányban: köveket helyeztek a sínekre – Ön felismeri őket?

Címkék#tanú#Csornai Rendőrkapitányság#bűncselekmény#vasútállomás#Bősárkány

A csornai rendőrök a lakosság segítségét kérik egy közlekedési bűncselekmény elkövetőinek beazonosítása érdekében.

Kisalföld.hu
Forrás: police.hu

A Csornai Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt ismeretlen személyek ellen folytat büntetőeljárást.

Bősárkány állomás III. számú vágányán a sínszálakra ismeretlen elkövetők bazalt köveket helyeztek el április 25-én 17:40 perc körül, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették.  

A feltételezett elkövetőkről egy közelben lévő kamera felvételeket készített.

A fenti bűncselekmény elkövetőinek azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Csornai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya:

  • Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt, vagy a 
  • 96/262-777-es telefonszámon
  • továbbá bejelentés tehető az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

- írta Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

További fotókért kattintson ide, hátha felismeri a tetteseket!

 

 

