Mindenki figyeljen
42 perce
Kora délután is baleset történt az M1-esen
A reggeli után újabb baleset történt az M1-es autópályán.
Baleset történt az M1-es országhatár felé vezető oldalán az 56-os km-nél, a Tatabánya-Óváros csomópontnál, a kiépített terelésben. Jelenleg 1 sávon halad a forgalom. A torlódás 5–6 km – tájékoztatott az MKIF Zrt.
Ráadásul az M1-es autópályán sokan haladnak a határ felé vezető oldalon, míg az M0-s autóút csomópontja és Szárliget között araszolásra, egybefüggő kocsisorra kell készülni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre