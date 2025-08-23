Kora délután is baleset történt az M1-esen

Baleset történt az M1-es országhatár felé vezető oldalán az 56-os km-nél, a Tatabánya-Óváros csomópontnál, a kiépített terelésben. Jelenleg 1 sávon halad a forgalom. A torlódás 5–6 km – tájékoztatott az MKIF Zrt.

Ráadásul az M1-es autópályán sokan haladnak a határ felé vezető oldalon, míg az M0-s autóút csomópontja és Szárliget között araszolásra, egybefüggő kocsisorra kell készülni.