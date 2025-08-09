Kigyulladt teherautó
1 órája
Kigyulladt egy teherautó az M1-esen, a Győr felé vezető oldalon, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - videó
Kigyulladt egy teherautó ma dél körül, az M1-es autópálya Győr felé vezető szakaszán, Biatorbágy térségében. Az M7-M1 Autópálya figyelő közösségi oldalra látványos videó került fel a balesetről.
Az Útinform tájékoztatása szerint Biatorbágy térségében, Hegyeshalom irányába a 18-as kilométernél kigyulladt egy teherautó, komoly torlódást okozva. Úgy tudjuk, a rendőrök és tűzoltók után egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az M7-M1 Autópálya figyelő közösségi oldalra töltöttek fel egy videót, mely megörökíti az eseményt.
Fottás: M7-M1 Autópálya figyelő
