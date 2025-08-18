Kigyulladt egy busz motortere a mosonmagyaróvári vasútállomásnál

Kigyulladt egy autóbusz motortere Mosonmagyaróváron, a Vasutas utcában, a vasútállomásnál. A járművön csak a vezetője tartózkodott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: gyor.katasztrofavedelem.hu