Tűz
2 órája
Kigyulladt egy busz motortere a mosonmagyaróvári vasútállomásnál
A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a tüzet.
Forrás: Kisalföld Archívum
Kigyulladt egy autóbusz motortere Mosonmagyaróváron, a Vasutas utcában, a vasútállomásnál. A járművön csak a vezetője tartózkodott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik - írta a Katasztrófavédelem.
