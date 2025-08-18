augusztus 18., hétfő

Tűz

2 órája

Kigyulladt egy busz motortere a mosonmagyaróvári vasútállomásnál

Címkék#tűzoltók#tűz#Mosonmagaróvár#vasútállomás#autóbusz

A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Kisalföld.hu
Kigyulladt egy busz motortere a mosonmagyaróvári vasútállomásnál

Forrás: Kisalföld Archívum

Kigyulladt egy autóbusz motortere Mosonmagyaróváron, a Vasutas utcában, a vasútállomásnál. A járművön csak a vezetője tartózkodott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: gyor.katasztrofavedelem.hu

 

