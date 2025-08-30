augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+37
+20
Közlekedési baleset

1 órája

Két személyautó ütközött össze a 85-ös főúton Rábapatona térségében - sávlezárás, frissítve

Egy sávon halad a forgalom.

Kisalföld.hu
Két személyautó ütközött össze a 85-ös főúton Rábapatona térségében - sávlezárás, frissítve

14:29: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről három embert könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

Előzmény

Két személyautó ütközött össze a 85-ös főúton, Rábapatona közelében, a 6-os és 7-es kilométerszelvény között. A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

