Két autó karambolozott Mosonmagyaróváron - Mentő sietett a helyszínre

Az Arany János és az Árpád utca kereszteződésében karambolozott két autó.

15:25: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Korábban: Összeütközött két személykocsi Mosonmagyaróváron, az Árpád és az Arany János utca sarkán –írja a Katasztrófavédelem.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, illetve elzárták a gázt az egyik járműben, amely benzin- és gázüzemű volt. 

A helyszínre mentő is érkezett.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

