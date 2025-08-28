Két autó karambolozott Mosonmagyaróváron - Mentő sietett a helyszínre

15:25: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Korábban: Összeütközött két személykocsi Mosonmagyaróváron, az Árpád és az Arany János utca sarkán –írja a Katasztrófavédelem.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, illetve elzárták a gázt az egyik járműben, amely benzin- és gázüzemű volt.

A helyszínre mentő is érkezett.