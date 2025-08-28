Baleset
2 órája
Két autó karambolozott Mosonmagyaróváron - Mentő sietett a helyszínre
Az Arany János és az Árpád utca kereszteződésében karambolozott két autó.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
15:25: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Korábban: Összeütközött két személykocsi Mosonmagyaróváron, az Árpád és az Arany János utca sarkán –írja a Katasztrófavédelem.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, illetve elzárták a gázt az egyik járműben, amely benzin- és gázüzemű volt.
A helyszínre mentő is érkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre