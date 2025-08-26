augusztus 26., kedd

Baleset

54 perce

Két autó karambolozott a 85-ösön, Abdánál - Félpályán halad a forgalom

Címkék#m85#Katasztrófavédelem#útszakasz#M85-ös út#baleset

Félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Kisalföld.hu

Két gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a 85-ös főút 1-es kilométerszelvényénél, Abda térségében –írja a Katasztrófavédelem.

Hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják. 

A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

