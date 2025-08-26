Baleset
54 perce
Két autó karambolozott a 85-ösön, Abdánál - Félpályán halad a forgalom
Félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Két gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a 85-ös főút 1-es kilométerszelvényénél, Abda térségében –írja a Katasztrófavédelem.
Hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják.
A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon.
