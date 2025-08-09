1 órája
Diákkéselések, halállisták - Megrázó esetek az utóbbi évekből
Diákkéselések és halállistát készítő fiatalok ügye rázta meg az utóbbi években Győr-Moson-Sopront. Egyre gyakoribbak, hogy 14 év alatti gyerekek követnek el súlyos bűncselekményeket. Néhány ügyet már lezártak, viszont több még mindig folyamatban van. A napokban egy 13 éves fiú támadta meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn, ami ismét országos visszhangot keltett. A késelő diákok egyesek szerint enyhe büntetést kaptak.
Augusztus 3-án éjjel egy 13 éves fiú késelte meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn - számolt be a kisalfold.hu a tragikus esetről. A két családtag információink szerint túl van az életveszélyen. A késelő diák maga értesítette a rendőrséget tettéről, letartóztatták egy hónapra. Jelenleg javítóintézetben van, ahol hamarosan megkezdhetik elmeállapotának vizsgálatát. Az indítékát még vizsgálják, azonban úgy vélik a hatóságok, hogy Kristóf a vérengzést előre eltervezhette, ugyanis erre utaló üzenetváltásokat találtak a számítógépén. Leírta azt is, hogy végezni akar szüleivel.
Túlélte a késelő diák támadását
Az elmúlt években több olyan késelés is történt megyénkben, ahol fiatalok kezében villant a penge. Bőnyben is sokan ledöbbentek, amikor egy 12 éves, hatodik osztályos fiatal lány 22 centiméter pengehosszúságú késsel ment az iskolába. Az egyik tanóra szünetben hidegvérrel előtte ülő osztálytársa hátába szúrta a fegyvert. A megdöbbentő iskolai támadás tavaly áprilisban történt, négy év javítóintézeti nevelésre, azaz a maximális büntetésre ítélte a Győri Törvényszék az elkövetéskor 12 éves B. Katalint. A támadásban megsérült Mirellát életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Túlélte a támadást, viszont a nyomozás során kiderült, hogy a fiatal lány halállistát is vezetett és több mindenkit megjelölt, akivel végezni akar.
- Az ügy lezártát követően a sértett szülei polgári pert indítottak, de nemcsak kártérítés miatt, hanem azért is, hogy ehhez hasonló eset többet ne történhessen meg egy iskolában sem.
Halállistát írt a kapuvári diák
De nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék szintén 2023-ban azt a 17 éves kapuvári diákot, aki szintén halállistát készített és neonáci csevegő csoportba azt írta, hogy megöli osztálytársát. A fiatalkorú vádlott mindent beismert, miután a brit rendőrség jelzésére a Terrorelhárítási Központ lecsapott a családi házukban és őrizetbe vették a középiskolás diákot. A fiú az egyik kapuvári iskola tanulója volt és többször tett rasszista kijelentéseket. Egyik osztálytársa rászólt már a fiúra, hogy mellőzze ezeket, mert azok őt zavarják. Sőt, 8 centiméter pengehosszúságú kinyitható zsebkéssel járt iskolába. A kapuvári diák iskolai mészárlási tervében osztálytársai, tanárai is szerepeltek. A fiatalkorú az mondta az egyik osztálytársának, hogy sorozatgyilkos szeretne lenni. Ezt követően a mobilján nemzetközi szélsőjobboldali, neonáci csoportban írt angol nyelven. A „párbeszédekben” előrevetítette, hogy megöli osztálytársát és megpróbál erről felvételt is készíteni. Itt a hatóságok időben közbeléptek és nem váltotta be fenyegetőzéseit a fiatal.
Hármas osztályzat miatt késelhetett a jedlikes diák
2019-ben történt az első iskolai támadás Győr-Moson-Sopron. A győri Jedlik iskola egyik terméből vérfagyasztó sikoly hallatszott ki. Kiderült, hogy tanóra közben egy 17 éves fiú kést ragadott és hátba, kézen szúrta középkorú matematika–fizika szakos tanárnőjét. A hatóságok és az osztálytársak tanúvallomásaiból kiderült, hogy András előre eltervezte a cselekményt. Mielőtt elővette bicskáját, másnak adta a fülhallgatóját, mert szerinte neki már nem lesz rá szüksége, valamint kijelentette azt is, hogy úgy sem lesz dolgozatírás, mert elmarad az óra.
A Győri Ítélőtábla 2023-ban ítélte el jogerősen az egykori győri jedlikes diákot, akinek a vádirat szerint a bosszú volt az indítéka. A fiú hármas osztályzatot kapott, amivel nem értett egyet, ezért ragadott kést. A Győri Törvényszék öt év fiatalkorúak börtönére ítélte, azzal a kitétellel, hogy a szabadságvesztés felének letöltése után feltételesen szabadulhat. Ez súlyosították másodfokon az ítélőtáblán, hogy az 5 év kétharmad kitöltése után szabadulhat csak feltételesen. Mivel a vádlott diák még nem töltötte be a 18. életévét a bűncselekmény elkövetésekor, ezért fiatalkorúak börtönébe vonult. Jó magaviselettel kevesebb mint másfél év múlva szabadulhat.
Családtagjaira és járókelőkre támadt a lány
Tavaly Mosonmagyaróváron történt egy szintén durva késeléses eset. Egy 19 éves lány támadt a családtagjaira, majd további két embert is megszúrt az utcán. A fiatal először a nagymamáját és apját szúrta meg otthonukban, majd a Zichy Mihály utcában egy vele szembejövő sétáló emberre is rátámadt. Mosonmagyaróváron a Fő utcai dohánybolthoz érve újra elővette a pengét. Végül sikerült bezárniuk a zavart lányt a tabakba, ahova a TEK is kiérkezett. A késelő fiatal felnőtt letartóztatásban van, még zajlik a nyomozás, hamarosan a bíróságon vallhat először tettéről a 19 éves késelő.