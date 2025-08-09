augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet előtt és után

1 órája

Diákkéselések, halállisták - Megrázó esetek az utóbbi évekből

Címkék#győri törvényszék#diák#kés#mészárlás

Diákkéselések és halállistát készítő fiatalok ügye rázta meg az utóbbi években Győr-Moson-Sopront. Egyre gyakoribbak, hogy 14 év alatti gyerekek követnek el súlyos bűncselekményeket. Néhány ügyet már lezártak, viszont több még mindig folyamatban van. A napokban egy 13 éves fiú támadta meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn, ami ismét országos visszhangot keltett. A késelő diákok egyesek szerint enyhe büntetést kaptak.

Kisalföld.hu

Augusztus 3-án éjjel egy 13 éves fiú késelte meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn - számolt be a kisalfold.hu a tragikus esetről. A két családtag információink szerint túl van az életveszélyen. A késelő diák maga értesítette a rendőrséget tettéről, letartóztatták egy hónapra. Jelenleg javítóintézetben van, ahol hamarosan megkezdhetik elmeállapotának vizsgálatát. Az indítékát még vizsgálják, azonban úgy vélik a hatóságok, hogy Kristóf a vérengzést előre eltervezhette, ugyanis erre utaló üzenetváltásokat találtak a számítógépén. Leírta azt is, hogy végezni akar szüleivel.

késelő diák
A bőnyi késelő diák, B. Katalin a legmagasabb büntetést kapta. Fotó: Kisalföld-archív

Túlélte a késelő diák támadását

Az elmúlt években több olyan késelés is történt megyénkben, ahol fiatalok kezében villant a penge. Bőnyben is sokan ledöbbentek, amikor egy 12 éves, hatodik osztályos fiatal lány 22 centiméter pengehosszúságú késsel ment az iskolába. Az egyik tanóra szünetben hidegvérrel előtte ülő osztálytársa hátába szúrta a fegyvert.  A megdöbbentő iskolai támadás tavaly áprilisban történt, négy év javítóintézeti nevelésre, azaz a maximális büntetésre ítélte a Győri Törvényszék az elkövetéskor 12 éves B. Katalint. A támadásban megsérült Mirellát életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Túlélte a támadást, viszont a nyomozás során kiderült, hogy a fiatal lány halállistát is vezetett és több mindenkit megjelölt, akivel végezni akar. 

A kapuvári diák, mindent beismert az előkészítő ülésen. Fotó: Kisalföld-archív

Halállistát írt a kapuvári diák

De nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék szintén 2023-ban azt a 17 éves kapuvári diákot, aki szintén halállistát készített és neonáci csevegő csoportba azt írta, hogy megöli osztálytársát. A fiatalkorú vádlott mindent beismert, miután a brit rendőrség jelzésére a Terrorelhárítási Központ lecsapott a családi házukban és őrizetbe vették a középiskolás diákot. A fiú az egyik kapuvári iskola tanulója volt és többször tett rasszista kijelentéseket. Egyik osztálytársa rászólt már a fiúra, hogy mellőzze ezeket, mert azok őt zavarják. Sőt, 8 centiméter pengehosszúságú kinyitható zsebkéssel járt iskolába. A kapuvári diák iskolai mészárlási tervében osztálytársai, tanárai is szerepeltek. A fiatalkorú az mondta az egyik osztálytársának, hogy sorozatgyilkos szeretne lenni. Ezt követően a mobilján nemzetközi szélsőjobboldali, neonáci csoportban írt angol nyelven. A „párbeszédekben” előrevetítette, hogy megöli osztálytársát és megpróbál erről felvételt is készíteni. Itt a hatóságok időben közbeléptek és nem váltotta be fenyegetőzéseit a fiatal.

A rendőrök az iskolából vitték el a tanárt megkéselő győri diákot. Fotó: Kisalföld-archív

Hármas osztályzat miatt késelhetett a jedlikes diák

2019-ben történt az első iskolai támadás Győr-Moson-Sopron. A győri Jedlik iskola egyik terméből vérfagyasztó sikoly hallatszott ki. Kiderült, hogy tanóra közben egy 17 éves fiú kést ragadott és hátba, kézen szúrta középkorú matematika–fizika szakos tanárnőjét. A hatóságok és az osztálytársak tanúvallomásaiból kiderült, hogy András előre eltervezte a cselekményt. Mielőtt elővette bicskáját, másnak adta a fülhallgatóját, mert szerinte neki már nem lesz rá szüksége, valamint kijelentette azt is, hogy úgy sem lesz dolgozatírás, mert elmarad az óra.

A Győri Ítélőtábla 2023-ban ítélte el jogerősen az egykori győri jedlikes diákot, akinek a vádirat szerint a bosszú volt az indítéka. A fiú hármas osztályzatot kapott, amivel nem értett egyet, ezért ragadott kést. A Győri Törvényszék öt év fiatalkorúak börtönére ítélte, azzal a kitétellel, hogy a szabadságvesztés felének letöltése után feltételesen szabadulhat. Ez súlyosították másodfokon az ítélőtáblán, hogy az 5 év kétharmad kitöltése után szabadulhat csak feltételesen. Mivel a vádlott diák még nem töltötte be a 18. életévét a bűncselekmény elkövetésekor, ezért fiatalkorúak börtönébe vonult. Jó magaviselettel kevesebb mint másfél év múlva szabadulhat.

A mosonmagyaróvári késelő lány ügyének részleteire még nem derült fény, hamarosan a bíróságon tisztázhatja magát. Fotó: Kisalföld-archív

Családtagjaira és járókelőkre támadt a lány

Tavaly Mosonmagyaróváron történt egy szintén durva késeléses eset. Egy 19 éves lány támadt a családtagjaira, majd további két embert is megszúrt az utcán. A fiatal először a nagymamáját és apját szúrta meg otthonukban, majd a Zichy Mihály utcában egy vele szembejövő sétáló emberre is rátámadt. Mosonmagyaróváron a Fő utcai dohánybolthoz érve újra elővette a pengét. Végül sikerült bezárniuk a zavart lányt a tabakba, ahova a TEK is kiérkezett. A késelő fiatal felnőtt letartóztatásban van, még zajlik a nyomozás, hamarosan a bíróságon vallhat először tettéről a 19 éves késelő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu