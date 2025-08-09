Diákkéselések, halállisták - Megrázó esetek az utóbbi évekből

Augusztus 3-án éjjel egy 13 éves fiú késelte meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn - számolt be a kisalfold.hu a tragikus esetről. A két családtag információink szerint túl van az életveszélyen. A késelő diák maga értesítette a rendőrséget tettéről, letartóztatták egy hónapra. Jelenleg javítóintézetben van, ahol hamarosan megkezdhetik elmeállapotának vizsgálatát. Az indítékát még vizsgálják, azonban úgy vélik a hatóságok, hogy Kristóf a vérengzést előre eltervezhette, ugyanis erre utaló üzenetváltásokat találtak a számítógépén. Leírta azt is, hogy végezni akar szüleivel.

A bőnyi késelő diák, B. Katalin a legmagasabb büntetést kapta. Fotó: Kisalföld-archív

Túlélte a késelő diák támadását

Az elmúlt években több olyan késelés is történt megyénkben, ahol fiatalok kezében villant a penge. Bőnyben is sokan ledöbbentek, amikor egy 12 éves, hatodik osztályos fiatal lány 22 centiméter pengehosszúságú késsel ment az iskolába. Az egyik tanóra szünetben hidegvérrel előtte ülő osztálytársa hátába szúrta a fegyvert. A megdöbbentő iskolai támadás tavaly áprilisban történt, négy év javítóintézeti nevelésre, azaz a maximális büntetésre ítélte a Győri Törvényszék az elkövetéskor 12 éves B. Katalint. A támadásban megsérült Mirellát életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Túlélte a támadást, viszont a nyomozás során kiderült, hogy a fiatal lány halállistát is vezetett és több mindenkit megjelölt, akivel végezni akar.

Az ügy lezártát követően a sértett szülei polgári pert indítottak, de nemcsak kártérítés miatt, hanem azért is, hogy ehhez hasonló eset többet ne történhessen meg egy iskolában sem.

A kapuvári diák, mindent beismert az előkészítő ülésen. Fotó: Kisalföld-archív

Halállistát írt a kapuvári diák

De nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék szintén 2023-ban azt a 17 éves kapuvári diákot, aki szintén halállistát készített és neonáci csevegő csoportba azt írta, hogy megöli osztálytársát. A fiatalkorú vádlott mindent beismert, miután a brit rendőrség jelzésére a Terrorelhárítási Központ lecsapott a családi házukban és őrizetbe vették a középiskolás diákot. A fiú az egyik kapuvári iskola tanulója volt és többször tett rasszista kijelentéseket. Egyik osztálytársa rászólt már a fiúra, hogy mellőzze ezeket, mert azok őt zavarják. Sőt, 8 centiméter pengehosszúságú kinyitható zsebkéssel járt iskolába. A kapuvári diák iskolai mészárlási tervében osztálytársai, tanárai is szerepeltek. A fiatalkorú az mondta az egyik osztálytársának, hogy sorozatgyilkos szeretne lenni. Ezt követően a mobilján nemzetközi szélsőjobboldali, neonáci csoportban írt angol nyelven. A „párbeszédekben” előrevetítette, hogy megöli osztálytársát és megpróbál erről felvételt is készíteni. Itt a hatóságok időben közbeléptek és nem váltotta be fenyegetőzéseit a fiatal.