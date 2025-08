Késelések sorozata Győr-Moson-Sopronban - Fiatal elkövetők ontottak vért

Az elmúlt években több olyan késelés is történt megyénkben, ahol fiatalok kezében villant a penge, majd folyt a vér.

2019 - Győri Jedlik iskola

Óriási sikoly hallatszott a Jedlik-iskolában, amikor tanóra közben egy 17 éves fiú kést ragadott és a középkorú matematika–fizika szakos tanárnőjét hátba és kézen szúrta.

2024- Bőnyi általános iskola

A bőnyi általános iskolában a szünetben leszúrta egy hatodikos osztálytársát egy lány. A sérült kislányt mentőhelikopter szállította kórházba. A gyerekek sokkos állapotban vannak, mindenkit hazaküldtek az iskolából.

2024 - Mosonmagyaróvár

Egy 19 éves lány késelte meg családtagjait, további két embert is megszúrt Mosonmagyaróváron. A 19 éves lány először a nagymamáját és apját szúrta le otthonukban. Információink szerint 10-nél is többször szúrt. A Zichy Mihály utcában egy vele szembejövő sétáló embert is megszúrt, majd a Fő utcán található dohánybolthoz ért, amely előtt egy másik embert késelt meg. Ezt követően bement a tabakba, ahol úgy tudjuk, fenyegetőzni kezdett. Az ott dolgozó kirohant, és rázárta a késelő fiatal lányra az ajtót.