13 éves késelő - Javítóintézetbe szállítják a fiút, aki az anyjára és nagymamájára támadt - fotók

– Amikor reggel 7 órakor felébredtem, itt állt a helyszínelő autó, két rendőrautó, és a falu rendésze is megjelent. Csak azt láttuk, hogy ki-be járkálnak a helyszínelők. A rendőrök bennünket is megkérdeztek, hallottunk-e valamit az éjjel, de mi nem hallottunk- mesélte a szomszédban lakó nyugdíjas házaspár. A szomszéd ugyan látta éjjel, hogy ég a lámpa a szomszédban, nem tulajdonított nagyobb jelentőséget neki, mint annak sem, amikor később a kamera jelzett mozgást a ház előtt. A hírek aztán vasárnap már jöttek-mentek, azt is hallották, hogy az életveszélyes állapotban lévő anyukát már stabilizálták.

Néma a ház.

Fotó: Csapó Balázs

Rejtély, miért támadt az anyjára és a nagymamájára

A család régóta a településen él, a fiú már itt született. Óvodába és az általános iskola első 4 osztályába a faluban járt, aztán Győrbe, egy nyolc osztályos gimnáziumban tanult tovább. Úgy tartják róla, nagyon okos. Rejtély, mi vitte rá arra, hogy rátámadjon az édesanyjára és nagymamájára.

Miközben a szomszédokkal beszélgettünk, megérkezett a házhoz az édesapa, de csak besietett a házba és már el is ment. Mi is igyekeztünk vissza Győrbe, mert a Győri Járásbíróságra vitték a fiút, hogy a letartóztatásáról döntsenek. A papucsban, fekete nadrágban, pólóban érkező fiút két rendőr vezette az épületbe és kísérte fel az emeletre. Jobb keze bekötve, ő maga is megsérült.