1 órája
Kenusok borultak fel a Mosoni-Duna duzzasztójánál, tűzoltók siettek a bajbajutottakhoz
Kenusok sodródtak be a zsiliphez, majd felborultak szerdán Mosonmagyaróváron, a Mosoni-Duna duzzasztójánál.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Kenusok sodródtak be a zsiliphez, majd felborultak szerda délután Mosonmagyaróváron, a Gabona rakpartnál, a Mosoni-Duna duzzasztójánál –írja a Katasztrófavédelem.
Mire a város hivatásos tűzoltói kiérkeztek a hat ember sérülés nélkül sikeresen a partra jutott. A három kenut a tűzoltók a partra vontatták és átadták a túrázóknak, akik egy nyugodtabb szakaszon folytatták útjukat.
Mint ahogy az a Katasztrófavédelem honlapján olvasható: a hétvégén még folytatódik a meleg időjárás, ami jó lehetőséget teremt a szabadtéri kikapcsolódásra, a vízpart melletti hűsölésre, vagy akár a vízi túrázásra. Annak érdekében, hogy a vízi túrázás valóban pozitív élményt nyújtson, figyelemmel kell lenni a túrázás veszélyeire, a szabályok betartására.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiak betartására hívja fel a vízi túrázni indulók figyelmét:
- - Túrázni csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel induljanak!
- - Még az úszni jól tudók is viseljék a mentőmellényt!
- - A kenuban, vízi járműben elhelyezett csomagokat vízhatlan tartókban ajánlatos tárolni, amik úsznak a vízen.
- - A csónak helyzetét igyekezzenek folyamatosan a parti tárgyakhoz viszonyítani (épületek, hidak, folyami kilométer, vízi műtárgyak), hogy tudják merre járnak.
- - Túra közben a túlzott alkoholfogyasztás végzetes lehet!
- - Csoportos túra esetén a csoport lehetőleg maradjon együtt!
- - Törekedjenek arra, hogy minden kenuban legalább egy tapasztalt vízi túrázó üljön!
- - A kenuban ülők a vízen a sodorvonalban ne kapaszkodjanak bele fába, ágba, mert könnyen felborulhatnak!
Ha esetleg borul valaki, vagy menteni szeretné társait:
- - A vízen borulás esetén első a személyek mentése.
- - Személy mentésénél igyekezzenek a vízbe jutottat a partra vontatni, ne a kenuba beemelni, mert attól a jármű könnyen felborulhat!
- - Mentésnél soha ne próbálkozzanak a sodrásban a kenu megállításával, igyekezzenek a parthoz közel megállítani a kenut.
- - Ha már mindenki biztonságban van, csak akkor fogjanak neki a tárgyak mentésének!
- - Ha önerőből nem biztonságos, nem megoldható a mentés, mielőbb hívjanak segítséget a 112-es számon!
A jelzésnél az alábbi információra van szükség a gyors segítségnyújtáshoz:
- 1. Mikor és hol szálltak vízre?
- 2. Hol történt a borulás? (parti tereptárgy, épületek, hidak, folyami kilométer, vízi műtárgyak megadásával)
- 3. Hányan vannak veszélyben?
- 4. A jelző személy telefonszáma