augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyek a vízen

1 órája

Kenusok borultak fel a Mosoni-Duna duzzasztójánál, tűzoltók siettek a bajbajutottakhoz

Címkék#Mosoni-Duna#Mosonmagyaróvár#zsilip#katasztrófavédelem#kenu

Kenusok sodródtak be a zsiliphez, majd felborultak szerdán Mosonmagyaróváron, a Mosoni-Duna duzzasztójánál.

Kisalföld.hu
Kenusok borultak fel a Mosoni-Duna duzzasztójánál, tűzoltók siettek a bajbajutottakhoz

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Kenusok sodródtak be a zsiliphez, majd felborultak szerda délután Mosonmagyaróváron, a Gabona rakpartnál, a Mosoni-Duna duzzasztójánál –írja a Katasztrófavédelem.

Mire a város hivatásos tűzoltói kiérkeztek a hat ember sérülés nélkül sikeresen a partra jutott. A három kenut a tűzoltók a partra vontatták és átadták a túrázóknak, akik egy nyugodtabb szakaszon folytatták útjukat.

Mint ahogy az a Katasztrófavédelem honlapján olvasható: a hétvégén még folytatódik a meleg időjárás, ami jó lehetőséget teremt a szabadtéri kikapcsolódásra, a vízpart melletti hűsölésre, vagy akár a vízi túrázásra. Annak érdekében, hogy a vízi túrázás valóban pozitív élményt nyújtson, figyelemmel kell lenni a túrázás veszélyeire, a szabályok betartására.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiak betartására hívja fel a vízi túrázni indulók figyelmét:

  • - Túrázni csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel induljanak!
  • - Még az úszni jól tudók is viseljék a mentőmellényt!
  • - A kenuban, vízi járműben elhelyezett csomagokat vízhatlan tartókban ajánlatos tárolni, amik úsznak a vízen.
  • - A csónak helyzetét igyekezzenek folyamatosan a parti tárgyakhoz viszonyítani (épületek, hidak, folyami kilométer, vízi műtárgyak), hogy tudják merre járnak.
  • - Túra közben a túlzott alkoholfogyasztás végzetes lehet!
  • - Csoportos túra esetén a csoport lehetőleg maradjon együtt!
  • - Törekedjenek arra, hogy minden kenuban legalább egy tapasztalt vízi túrázó üljön!
  • - A kenuban ülők a vízen a sodorvonalban ne kapaszkodjanak bele fába, ágba, mert könnyen felborulhatnak!

Ha esetleg borul valaki, vagy menteni szeretné társait:

  • - A vízen borulás esetén első a személyek mentése.
  • - Személy mentésénél igyekezzenek a vízbe jutottat a partra vontatni, ne a kenuba beemelni, mert attól a jármű könnyen felborulhat!
  • - Mentésnél soha ne próbálkozzanak a sodrásban a kenu megállításával, igyekezzenek a parthoz közel megállítani a kenut.
  • - Ha már mindenki biztonságban van, csak akkor fogjanak neki a tárgyak mentésének!
  • - Ha önerőből nem biztonságos, nem megoldható a mentés, mielőbb hívjanak segítséget a 112-es számon!

A jelzésnél az alábbi információra van szükség a gyors segítségnyújtáshoz:

  • 1. Mikor és hol szálltak vízre?
  • 2. Hol történt a borulás? (parti tereptárgy, épületek, hidak, folyami kilométer, vízi műtárgyak megadásával)
  • 3. Hányan vannak veszélyben?
  • 4. A jelző személy telefonszáma
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu