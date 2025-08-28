Kenusok borultak fel a Mosoni-Duna duzzasztójánál, tűzoltók siettek a bajbajutottakhoz

Kenusok sodródtak be a zsiliphez, majd felborultak szerda délután Mosonmagyaróváron, a Gabona rakpartnál, a Mosoni-Duna duzzasztójánál –írja a Katasztrófavédelem.

Mire a város hivatásos tűzoltói kiérkeztek a hat ember sérülés nélkül sikeresen a partra jutott. A három kenut a tűzoltók a partra vontatták és átadták a túrázóknak, akik egy nyugodtabb szakaszon folytatták útjukat.

Mint ahogy az a Katasztrófavédelem honlapján olvasható: a hétvégén még folytatódik a meleg időjárás, ami jó lehetőséget teremt a szabadtéri kikapcsolódásra, a vízpart melletti hűsölésre, vagy akár a vízi túrázásra. Annak érdekében, hogy a vízi túrázás valóban pozitív élményt nyújtson, figyelemmel kell lenni a túrázás veszélyeire, a szabályok betartására.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiak betartására hívja fel a vízi túrázni indulók figyelmét:

- Túrázni csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel induljanak!

- Még az úszni jól tudók is viseljék a mentőmellényt!

- A kenuban, vízi járműben elhelyezett csomagokat vízhatlan tartókban ajánlatos tárolni, amik úsznak a vízen.

- A csónak helyzetét igyekezzenek folyamatosan a parti tárgyakhoz viszonyítani (épületek, hidak, folyami kilométer, vízi műtárgyak), hogy tudják merre járnak.

- Túra közben a túlzott alkoholfogyasztás végzetes lehet!

- Csoportos túra esetén a csoport lehetőleg maradjon együtt!

- Törekedjenek arra, hogy minden kenuban legalább egy tapasztalt vízi túrázó üljön!

- A kenuban ülők a vízen a sodorvonalban ne kapaszkodjanak bele fába, ágba, mert könnyen felborulhatnak!

Ha esetleg borul valaki, vagy menteni szeretné társait:

- A vízen borulás esetén első a személyek mentése.

- Személy mentésénél igyekezzenek a vízbe jutottat a partra vontatni, ne a kenuba beemelni, mert attól a jármű könnyen felborulhat!

- Mentésnél soha ne próbálkozzanak a sodrásban a kenu megállításával, igyekezzenek a parthoz közel megállítani a kenut.

- Ha már mindenki biztonságban van, csak akkor fogjanak neki a tárgyak mentésének!

- Ha önerőből nem biztonságos, nem megoldható a mentés, mielőbb hívjanak segítséget a 112-es számon!

A jelzésnél az alábbi információra van szükség a gyors segítségnyújtáshoz: