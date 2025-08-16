augusztus 16., szombat

Baleset

1 órája

Karambolozott két autó Nagycenk közelében

Címkék#nagycenk#baleset#karambol

Baleset történt a forgalmas csomópontban.

Kisalföld.hu
Karambolozott két autó Nagycenk közelében

Frissítés: érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Összeütközött két személyautó a 84-es és 85-ös főút csomópontjában, Nagycenk közelében. Az egyik jármű az árokban kötött ki, a másik az úttesten akadályozta a forgalmat. A Sopron felé vezető útpályát teljes szélességében lezárták. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre érkeztek a mentők is - írta a katasztrófavédelem.

 

