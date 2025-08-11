Karambol történt az M1-esen, Győrnél

Frissítés:

A helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

Előzmény:

Egymásba hajtott két személykocsi az M1-es sztrádán, Győrnél. A 121-es kilométernél történt utoléréses balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. Az országhatár felé vezető oldalon két autó karambolozott, a járművekben összesen hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett – írja a Katasztrófavédelem.