Baleset
3 órája
Karambol történt az M1-esen, Győrnél
Az országhatár felé vezető oldal 121-es kilométerénél ütközött össze két autó.
Frissítés:
A helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.
Előzmény:
Egymásba hajtott két személykocsi az M1-es sztrádán, Győrnél. A 121-es kilométernél történt utoléréses balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. Az országhatár felé vezető oldalon két autó karambolozott, a járművekben összesen hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett – írja a Katasztrófavédelem.
