Kamion hajtott az árokba az M85-ösön, Rábapatonánál, a mentők is a helyszínen

Átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy kamion az M85-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Rábapatona térségében, a Sopron felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.

A győri hivatásos, valamint az enesei és a rábapatonai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez.

A tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet.