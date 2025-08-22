augusztus 22., péntek

Baleset

29 perce

Kamion hajtott az árokba az M85-ösön, Rábapatonánál, a mentők is a helyszínen

Címkék#kamion#m85#Katasztrófavédelem#M85-ös út#baleset

A tűzoltók áramtalanították a járművet.

Kisalföld.hu

Átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy kamion az M85-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Rábapatona térségében, a Sopron felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.

A győri hivatásos, valamint az enesei és a rábapatonai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez. 

A tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

