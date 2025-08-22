Baleset
Kamion hajtott az árokba az M85-ösön, Rábapatonánál, a mentők is a helyszínen
A tűzoltók áramtalanították a járművet.
Átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy kamion az M85-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Rábapatona térségében, a Sopron felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.
A győri hivatásos, valamint az enesei és a rábapatonai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez.
A tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet.
