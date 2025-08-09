Elfogták a drogbárót - 400 kiló kokain, marihuána és 12 ezer extasy

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2020 januárjában kábítószer előállítására és terjesztésére szakosodott, általa irányított, szervezetten működő csoportot hozott létre. A kábítószerek, illetve az alapanyagok beszerzését, tárolását, elkészítését és értékesítését társaival szervezte. Ennek során a hatóságok által ellenőrizhető kommunikációs csatornákat kerülte. A férfi egy év alatt csaknem 14 kg kokaint, 316 kg marihuánát, 66 kg amfetamint, 1 kg metamfetamint, 11.666 darab extasy tablettát tárolt, illetve értékesített. A vádlottal kapcsolatba hozható kábítószerek hatóanyaga négyszázhatvanhárom-szorosan meghaladta azt a mennyiséget, ami fölött legsúlyosabban minősül ez a cselekmény.

Hatalmas mennyiségű kábítószerrel kereskedett a drogbáró. Fotó: Shutterstock

Kábítószer kereskedésből fél milliárd haszon

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat, mint bűnszervezeti elkövetőt, 8 év fegyházbüntetésre, 1 millió forint pénzbüntetésre, 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A kábítószer értékesítésével összefüggő, közel 529 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el.

Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett. Az ügyészség szerint az ilyen típusú bűncselekmények gyakoriak, komoly veszélyt jelentenek a társadalomra. A kábítószer mennyisége rendkívül nagy volt. Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.