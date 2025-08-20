augusztus 20., szerda

Kábítószer fogyasztása mellett vezetett, holott a járművezetéstől eltiltották

Kábítószergyanús anyagot tartalmazó, lesütött végű fecskendőt találtak egy 28 éves fiatalembernél még tavaly májusban Mosonmagyaróváron a rendőrök. Vizsgálat indult a járművezetéstől eltiltott mosonmagyaróvári férfival szemben, aki vezetés megkezdése előtt kábítószert fogyasztott.

Kisalföld.hu

A napokban zárta le a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság azt az eljárását, amelyben egy 28 éves fiatalembert három bűncselekménnyel is meggyanúsítottak. A kábítószer-ügyben a mosonmagyaróvári rendőrök jártak el.

Kábítószer birtoklása vétsége, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette, illetve bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt hallgatták ki a fiatalembert
Fotó: Police.hu

Kábítószert is fogyasztott vezetés előtt

Mosonmagyaróváron, a Kígyó utcában állítottak meg az egyenruhások 2024. május 29-én az esti órákban egy személyautót, amelynek sofőrjét a hatóság korábban eltiltotta a járművezetéstől. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi övtáskája egy fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot tartalmazó, lesütött végű fecskendőt rejtett. 

A gépkocsivezetőt a járőrök elfogták, ellene a nyomozók büntetőeljárást indítottak.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a 28 éves helyi lakos a vezetés megkezdése előtt kábítószert fogyasztott. Az elkövetőt a rendőrök kábítószer birtoklása vétsége, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette, illetve bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt hallgatták ki.

A mosonmagyaróvári rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket végrehajtották, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészségnek.


 

 

