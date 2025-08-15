augusztus 15., péntek

Ivott és motorozott

4 órája

Motorral menekült az ittas fiatalember - Csúnya vége lett az üldözésnek

Csornán, a Rét utcában tűnt fel a rendőröknek egy rendszám nélkül közlekedő motoros. Követni kezdték, mire a férfi menekülőre fogta. Egy betonoszlop megállította.

Kisalföld.hu

A rendőrök a napokban, egy esti órán Csornán, a Rét utcában egy rendszámtábla nélkül közlekedő motorkerékpárosra lettek figyelmesek. Követni kezdték, majd amikor a sofőr ezt észrevette, menekülőre fogta. Az Irinyi János utca végéig jutott el, ahol egy murvás mellékútra letérve, elvesztette uralmát a jármű felett és egy betonoszlopnak ütközött. 

A bogyoszlói motorost egy betonoszlop állította meg. Fotóillusztráció: police.hu

Az esetet követően a kiérkező mentősök a fiatalember sérüléseit a helyszínen ellátták. A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, illetve az alkoholszondás ellenőrzése is pozitív értéket mutatott. A rendőrök a Csornai Rendőrkapitányságra előállították, ahol vele szemben büntetőeljárást indítottak.

 

