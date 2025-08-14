Baleset az M85-ösön
12 órája
Óvatosan az M85-ösön, Ikrénynél baleset van - 3 kilométeres a torlódás!
Egy sávon halad a forgalom az M85-ös autóúton, mert baleset történt Ikrény térségében. Rendőrök, mentők, tűzoltók a helyszínen.
Fotó: Olvasó
7:38: Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a torlódás már meghaladta a 3 kilométert.
Egy sávon halad a forgalom az M85-ös autóúton, a Győr felé vezető oldalon. Oldalára borult egy gépkocsi a 3-as kilométerszelvénynél, Ikrény térségében. A négy utas saját erejéből el tudta hagyni a járművet, amelyet a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a forgalom egy sávon halad az érintett szakaszon.
A baleset mellett még útépítés is van a szakaszon.
