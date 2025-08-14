augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átvizsgálás

39 perce

Duplán bukott le a Mercedes sofőrje Bőnyben

Címkék#Győri Rendőrkapitányság#droggyanús#Bőnyben

A járőrök kábítószergyanús anyagokat találtak egy autó átvizsgálásakor Bőnyben.

Kisalföld.hu
Duplán bukott le a Mercedes sofőrje Bőnyben

A Győri Rendőrkapitányság járőrei állítottak meg egy kocsit kedden, majd ellenőrizték az okmányokat és a járművet. Megállapították, hogy a Mercedesen lévő hatósági jelzések egy másik személyautóhoz tartoznak. Ezt még tetézte, hogy miután az egyenruhások átvizsgálták a gépkocsit, droggyanús anyagokat, valamint fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak. Előállították a sofőrt, aki gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy kábítószert fogyasztott, és ő cserélte ki autója rendszámtábláit is.

A Győri Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt indított eljárást vele szemben.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu