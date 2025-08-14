Duplán bukott le a Mercedes sofőrje Bőnyben

A Győri Rendőrkapitányság járőrei állítottak meg egy kocsit kedden, majd ellenőrizték az okmányokat és a járművet. Megállapították, hogy a Mercedesen lévő hatósági jelzések egy másik személyautóhoz tartoznak. Ezt még tetézte, hogy miután az egyenruhások átvizsgálták a gépkocsit, droggyanús anyagokat, valamint fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak. Előállították a sofőrt, aki gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy kábítószert fogyasztott, és ő cserélte ki autója rendszámtábláit is.

A Győri Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt indított eljárást vele szemben.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.