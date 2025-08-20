augusztus 20., szerda

Tűzeset

36 perce

Hatalmas lángokkal égett, kigyulladt egy autószállító trélert vontató kocsi Ménfőcsanakon

A tűzoltókat szerdán kora délután riasztották a Királyszéki út közelébe.

Kisalföld.hu

Kigyulladt egy autószállító trélert vontató személygépkocsi a Győrhöz tartozó Ménfőcsanakon, az M1-es autópálya közelében, a 83-as főutat a Királyszéki úttal összekötő úton –írja a Katasztrófavédelem.

Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj két vízsugárral megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

