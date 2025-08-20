Tűzeset
1 órája
Hatalmas lángokkal égett, kigyulladt egy autószállító trélert vontató kocsi Ménfőcsanakon
A tűzoltókat szerdán kora délután riasztották a Királyszéki út közelébe.
Kigyulladt egy autószállító trélert vontató személygépkocsi a Győrhöz tartozó Ménfőcsanakon, az M1-es autópálya közelében, a 83-as főutat a Királyszéki úttal összekötő úton –írja a Katasztrófavédelem.
Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj két vízsugárral megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.
