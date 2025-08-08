Hat különböző hatóság ellenőrzött közösen az M1-esen

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei mélységi ellenőrzéseket és közlekedésrendészeti feladatokat láttak el. Az akcióban részt vett az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. A Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának helikoptere, amely a levegőből segítette a munkát.

Az ellenőrzés során nem mindennapi esetre is fény derült. Egy 58 éves sofőr például a rendőrautó mellett haladva, nyugodtan kortyolgatta sörét egy dobozból – saját bevallása szerint nemcsak útközben, hanem indulás előtt is ivott. A szondáztatás után 156 ezer forintos bírságot kapott.

Az akció során emellett hét alkalommal előzési tilalom megsértése, egyszer megállási tilalom figyelmen kívül hagyása, valamint három esetben kézben tartott mobiltelefon használata miatt intézkedtek kollégáik.