augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közúti akció

3 órája

Hat különböző hatóság ellenőrzött közösen az M1-esen

Címkék#m1#Nemzeti Közlekedési Hatóság#rendőrautó#figyelem

Hat különböző hatóság fogott össze egy ellenőrzésre az M1-es autópályán. A közös fellépés célja a közlekedés biztonságának fokozása és a szabályszegők kiszűrése volt.

Kisalföld.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei mélységi ellenőrzéseket és közlekedésrendészeti feladatokat láttak el. Az akcióban részt vett az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. A Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának helikoptere, amely a levegőből segítette a munkát.

Az ellenőrzés során nem mindennapi esetre is fény derült. Egy 58 éves sofőr például a rendőrautó mellett haladva, nyugodtan kortyolgatta sörét egy dobozból – saját bevallása szerint nemcsak útközben, hanem indulás előtt is ivott. A szondáztatás után 156 ezer forintos bírságot kapott.

Az akció során emellett hét alkalommal előzési tilalom megsértése, egyszer megállási tilalom figyelmen kívül hagyása, valamint három esetben kézben tartott mobiltelefon használata miatt intézkedtek kollégáik.

Forrás:  Police.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu