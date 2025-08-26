Baleset
Hármas karambol történt az M1-esen, Lébénynél
Forgalmi akadály alakult ki a határ felé vezető irányban.
Két személyautó és egy kisbusz szenvedett ráfutásos balesetet az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A lébényi hivatásos tűzoltók a kisbuszt áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon - írta a katasztrófavédelem.
